Griekse politie verplaatst migranten naar nieuw kamp op Lesbos

Vanaf 07.00 uur donderdagochtend lokale tijd maakte de politie tent voor tent de slapende vluchtelingen wakker om hen naar de nieuwe locatie te brengen. “Het verloopt rustig en migranten stromen langzaam het nieuwe kamp binnen”, zegt een ooggetuige tegen persbureau Reuters.

In het nieuwe tentenkamp Kara Tepe, vlak bij de haven Mytilene, is ruimte voor 5000 mensen. Sinds zaterdag heeft de Griekse overheid in samenwerking met de VN het kamp opgebouwd. Vanuit hier moeten de asielprocedures hervat worden.

Toch heerst bij een deel van de vluchtelingen de vrees dat zij ook in dit kamp lang moeten wachten voordat zij het eiland mogen verlaten en verdeeld zullen worden onder Europese landen.