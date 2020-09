Venezolaanse oppositieleider Guaidó roept leger op tot muiterij

“Het leger steunt een crimineel. Het moet nu besluiten aan welke kant het wil staan”, aldus de oppositieleider en zelfbenoemde interim-president. “Wees geen medeplichtigen”, hield hij de strijdkrachten voor.

Een onderzoekscommissie van de Verenigde Naties houdt president Maduro persoonlijk verantwoordelijk voor misdaden tegen de menselijkheid, werd woensdag bekend. Sinds 2014 zouden Maduro en zijn ministers zich schuldig maken aan willekeurige moorden en het systematische gebruik van martelmethoden. De regering heeft alle beschuldigingen van de hand gewezen.

Venezuela gaat door een diepe politieke crisis. Guaidó riep zichzelf begin vorig jaar uit tot interim-president en wordt onder anderen door de Verenigde Staten en de Europese Unie erkend als legitiem staatshoofd van Venezuela. Hij slaagde er echter niet in om de internationale erkenning in Venezuela om te zetten in politieke macht.

Maduro is tot dusver altijd gesteund door het leger, een belangrijke machtsfactor in het land. Maduro’s voorganger Hugo Chávez (1954-2013) was militair voor hij in 1999 president werd.