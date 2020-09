Maxim Februari ontvangt P.C. Hooftprijs

Auteur Maxim Februari krijgt donderdagavond de P.C. Hooft-prijs 2020 voor beschouwend proza uitgereikt in het Haagse theater Diligentia. De prestigieuze onderscheiding werd Maxim Februari al in december vorig jaar toegekend, maar door de coronamaatregelen moest de uitreiking op zich laten wachten.

Volgens de jury werpt Februari met zijn stijl “een effectieve dam op tegen eenduidigheid, stelligheid en onwrikbaar gelijk”.

De feestelijkheid kan online vanaf 20.00 uur worden gevolgd via Literatuurmuseum.nl. Abdelkaber Benali en Aldith Hunkar presenteren live een uitzending via internet met extra bijdragen van onder anderen Adelheid Roosen en Benno Baksteen. Het is voor de eerste keer dat de uitreiking van de prijs voor iedereen te volgen is.

De P.C. Hooftprijs bestaat sinds 1947 en wordt jaarlijks wisselend toegekend voor proza, essay en poëzie. Aan de prijs is een bedrag verbonden van 60.000 euro.