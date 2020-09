Voor het eerst minister van Buitenlandse Zaken VS in Suriname

Suriname krijgt donderdag voor het eerst bezoek van een Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken. Mike Pompeo blijft ongeveer vijf uur in het land en spreekt daar onder meer met president Chan Santokhi en enkele ministers. Ook staat volgens zijn Surinaamse ambtsgenoot Albert Ramdin een ontmoeting op de agenda met vertegenwoordigers van het Amerikaanse bedrijfsleven in Suriname.

Het bezoek van de Amerikaanse minister aan de pas gekozen Santokhi is ook bedoeld om de ‘’triomf van de democratie’’ te vieren, zo staat in een verklaring van het ministerie van Pompeo. De gesprekken tussen de VS en Suriname zullen vooral gaan over de samenwerking tussen beide landen, met de nadruk op samenwerking op het gebied van energie en veiligheid.

Minister Ramdin wil ook praten over een eventuele militaire samenwerking, zoals deze eerder heeft bestaan tussen Amerika en Suriname. Na het bezoek vervolgt de Amerikaanse delegatie de reis naar buurland Guyana om daarna nog naar Brazilië en Colombia te gaan. Tijdens deze bezoeken zal Pompeo overleggen over de aanpak van de corona-crisis en hoe tegelijkertijd de economieën kunnen worden versterkt.

De Surinaamse ministers die zullen aanschuiven bij het gesprek met Pompeo zijn die van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking, Justitie en Politie en Defensie. De delegatie vanuit het bedrijfsleven bestaat uit vertegenwoordigers van goudmultinational Newmont en enkele bedrijven uit de oliesector, aldus Ramdin.