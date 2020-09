Trump spreekt topambtenaar tegen over coronavaccin

De Amerikaanse president Donald Trump zei woensdag dat er eind dit jaar minstens 100 miljoen coronavaccins worden gedistribueerd in de VS. Daarmee sprak Trump de hoogste volksgezondheidsfunctionaris van zijn regering tegen. Die was “in de war”, aldus Trump.

Een paar uur voor Trump zijn uitspraak deed, had Robert Redfield, de directeur van het Centrum voor ziektecontrole en preventie (CDC), gezegd dat een coronavaccin mogelijk medio volgend jaar of iets later op grote schaal kan worden verspreid. Redfield zei dat tegen een senaatscommissie.

De CDC-directeur zei dat er mogelijk in november of december een vaccin is, en voegde daaraan toe dat de beperkte hoeveelheid eerste dosissen naar de meest kwetsbaren kunnen gaan. “Om genoeg mensen immuun te maken, denk ik dat we nog zes tot negen maanden nodig gaan hebben”, aldus Redfield.

“Nee, ik denk dat hij een vergissing maakte toen hij dat zei”, aldus president Trump over Redfields getuigenis voor de senaat. “Dat is incorrecte informatie. Ik denk dat hij in de war was. Ik denk dat hij de vraag gewoon niet goed begreep, mogelijk.”

Wat de eerste dosissen van de coronavaccins betreft, zei Witte Huis-adviseur Scott Atlas woensdag dat “mensen met een hoge prioriteit” in januari gevaccineerd worden.