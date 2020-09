Segers wil geen goedkope oplossing voor zorgpersoneel

Gert-Jan Segers van coalitiepartij ChristenUnie wil meer salaris voor zorgpersoneel, maar wil het aangekondigde onderzoek naar de structurele problemen in de zorg eerst afwachten. Hij wil geen “vluggertje” met even snel 1 of 2 procent erbij. Er moet een “duurzame oplossing” komen.

De oppositie wil dat het kabinet nu al met extra geld over de brug komt om de salarissen te verhogen. Het kabinet kondigde op Prinsjesdag een onderzoek aan naar knelpunten in de zorg. Dat rapport ligt bij de volgende kabinetsformatie op tafel en dan moet het worden geregeld, zei Segers tijdens het debat over de begroting van volgend jaar. “Dit is de route naar echte verandering.”

Startsalarissen, doorgroeimogelijkheden en andere problemen moeten allemaal worden opgelost, aldus de voorman van de kleinste regeringspartij. En het zorgpersoneel krijgt ook meer geld, benadrukte Segers. Dat komt met een nieuwe cao en een bonus dit jaar en volgend jaar. Voor de bonussen trekt het kabinet meer dan 2 miljard euro uit.

Volgens Lilian Marijnissen (SP) kan het kabinet het zich niet permitteren om de loonsverhoging over de verkiezingen heen te tillen. Veel mensen dreigen de zorg te verlaten als er niet snel iets verandert, zei ze. Een voorstel van GroenLinks om de commissie niet af te wachten maar dit najaar in de Kamer al een oplossing te zoeken, zag Segers niet zitten.