Belgische partijvoorzitters kunnen weer fysiek gaan onderhandelen

De voorzitters van de zeven Belgische partijen die onderhandelen over een nieuwe regering kunnen hun collega’s weer fysiek ontmoeten. Ook uit een tweede test is gebleken dat ze niet zijn besmet met het coronavirus. Hun naaste medewerkers blijken het virus ook niet te dragen.

Een van de twee informateurs, de liberaal Egbert Lachaert, raakte eerder besmet waardoor de onderhandelingen vertraging opliepen. Koning Filip verwacht het duo op 21 september op het paleis voor hun eindverslag. Wellicht wordt dan een formateur benoemd.

De onderhandelaars zaten uit voorzorg in quarantaine totdat definitief duidelijk was of Lachaert het virus aan hen had doorgegeven. Ondertussen overlegden ze wel op afstand.

Lachaert zegt dat hij zich beter voelt en zijn isolatie beëindigt. “Dankzij het harde digitale werk van de voorbije dagen kunnen we nu snel weer fysiek met respect voor de regels rond de tafel”, zegt zijn sociaaldemocratische mede-informateur Conner Rousseau.

De interim-regering van premier Sophie Wilmès blijft in ieder geval aan tot 1 oktober.