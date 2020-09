Burgemeester New York met onbetaald verlof vanwege budgetprobleem

De burgemeester van New York, Bill de Blasio, en zijn medewerkers nemen een week onbetaald verlof op vanwege financiële problemen als gevolg van de coronapandemie. De Blasio maakte woensdag melding van een “ongekende budgetuitdaging”.

“Vanaf 1 oktober krijgt elke medewerker van de burgemeester verlof en dat geldt uiteraard ook voor mijzelf”, vertelde De Blasio op een persconferentie. “Dit is een stap die je nooit wilt zien”, zei de burgemeester. Maar hij merkte op dat het een noodzakelijke stap was door het uitblijven van een nieuw federaal stimuleringspakket door het Congres.

De Blasio: “Op dit moment hebben we die steun niet en moeten we moeilijke keuzes blijven maken om deze stad vooruit te helpen, om onze begroting in evenwicht te houden. Maar ook om ons personeelsbestand te beschermen”.

Hij merkte op dat de stad 9 miljard dollar aan inkomsten verloor door de corona-uitbraak, wat leidde tot een bezuiniging van 7 miljard dollar op het budget van dit jaar.

Democraten in de Senaat blokkeerden vorige week een wetsvoorstel voor een noodpakket ter waarde van enkele honderden miljarden dollars. Het is volgens hen volstrekt onvoldoende.