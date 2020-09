België geeft Noord- en Zuid-Holland code rood

België geeft Noord- en Zuid-Holland vanaf vrijdagmiddag de code rood. Wie na een verblijf van minstens twee dagen vanuit deze provincies naar België reist, moet een coronatest ondergaan en in quarantaine. Dat geldt dus ook voor reizigers uit Amsterdam, Rotterdam of Den Haag.

Het Belgische ministerie van Buitenlandse Zaken past het reisadvies aan omdat het coronavirus in de Randstad weer om zich heen grijpt. Mensen lopen er “een zeer hoog risico op besmetting”. Nu is het reisadvies voor Noord- en Zuid-Holland nog oranje, wat betekent dat België reizigers na aankomst uit deze gebieden slechts aanraadt om zich te laten testen en in quarantaine te gaan.

De strengere regels voor de twee Nederlandse provincies gaan vrijdag om 16.00 uur in. Ook de reisadviezen voor onder meer Wenen en grote delen van Frankrijk worden dan aangescherpt.