België neemt kwetsbare asielzoekers uit Griekenland op

België wil 100 tot 150 kwetsbare asielzoekers opnemen die zich momenteel in Griekenland bevinden. Minister Maggie De Block (Asiel en Migratie) heeft dat na overleg met de Griekse autoriteiten laten weten. Het gaat onder meer om gezinnen met kinderen, alleenstaande moeders en vrouwen.

De Block had dinsdag al bekendgemaakt dat België bereid is twaalf niet-begeleide minderjarigen op te vangen uit het door brand verwoeste vluchtelingenkamp Moria op het Griekse eiland Lesbos. België wil met het overnemen van de kwetsbare asielzoekers “extra solidariteit” met Griekenland tonen. Vorige maand zijn al achttien niet-begeleide minderjarigen uit kampen op de Griekse eilanden in België aangekomen.

In een gemeenschappelijk persbericht zeggen De Block en haar Griekse evenknie dat België meer dan zijn deel doet op het vlak van opvang in vergelijking met de andere lidstaten van de Europese Unie. Griekenland zelf “doet veel meer dan wat redelijk kan worden verwacht”, aldus de twee ministers. Ze zeggen te hopen dat het nieuwe asiel- en migratiepact dat de Europese Commissie volgende week presenteert “oplossingen kan bieden voor de huidige uitdagingen”.

Volgens de huidige regels moeten asielzoekers hun asielaanvraag indienen in het eerste EU-land waar ze arriveren. Daardoor ligt een grote migratiedruk op zuidelijke lidstaten zoals Griekenland en Italië.