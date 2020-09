Ongepast handelen op Radboud Universiteit

Het onderzoek was in juni aangekondigd. Hoogleraar Paul Bakker zou decaan van de faculteit worden, maar zag daar toen van af. Na het onderzoek “onderschrijft” de universiteit die beslissing. Bakker is de komende maanden niet meer op de faculteit, ook niet online. De universiteit zoekt een nieuwe decaan. Daarnaast heeft de faculteit “indringende gesprekken gevoerd” met anderen die mogelijk over de schreef zijn gegaan.

