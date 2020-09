VVD en CDA willen serieus onderzoek naar kernenergie

De regeringspartijen VVD en CDA willen dat het kabinet serieus onderzoekt wat er nodig is om bedrijven te verleiden een nieuwe kerncentrale te bouwen. "En dat mag ook geld kosten", zei VVD-fractieleider Klaas Dijkhoff tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen in de Tweede Kamer.

Beide partijen denken al langer dat kernenergie onmisbaar is om de energievoorziening in Nederland volledig CO2-neutraal te maken. Omdat het niet altijd waait en de zon niet altijd schijnt, is naast windmolens en zonnepanelen een soort basisvoorziening nodig om te zorgen dat er wel altijd elektriciteit is. Nu wordt die stroom nog grotendeels opgewekt met kolen en gas.

Een Kamermeerderheid van VVD, CDA, PVV, SGP en FVD ziet kernenergie als een mogelijke oplossing, maar minister Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) houdt de boot tot dusver af. Het staat bedrijven vrij om te investeren in kernenergie, maar in de praktijk is daar volgens de bewindsman momenteel geen animo voor omdat het maar de vraag is of de hoge investeringen kunnen worden terugverdiend.

Door investeringen in kernenergie te stimuleren kan Nederland zich volgens Dijkhoff ook minder afhankelijk maken van energiebronnen uit bijvoorbeeld het Midden-Oosten en Rusland. Daarnaast pleit de VVD-voorman voor meer investeringen in defensie en in technologie, om ook de afhankelijkheid van respectievelijk de Verenigde Staten en China te verminderen.