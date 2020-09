Von der Leyen roept op tot compromis over asielbeleid

De EU-landen moeten bereid zijn compromissen te sluiten als het gaat om de aanpak van de migranten- en vluchtelingenstromen in de EU. “Dan kunnen we, zonder onze principes overboord te zetten, een oplossing vinden. De beelden uit kamp Moria tonen pijnlijk aan dat Europa samen moet handelen”, zei Europees commissievoorzitter Ursula von der Leyen in haar eerste grote beleidstoespraak in Brussel over het afgebrande vluchtelingenkamp op het Griekse eiland Lesbos.