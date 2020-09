PvdD wil spoeddebat in raad over perikelen biomassacentrale AEB

De Amsterdamse afdeling van de Partij voor de Dieren wil dat de gemeenteraad een spoeddebat houdt over nieuwe problemen bij afvalverbrander AEB, waarvan de gemeente Amsterdam de enige aandeelhouder is. Het gaat om de gloednieuwe biomassacentrale van AEB die in juli is geopend. Daarvan is de milieuvergunning niet in orde, meldt de partij onder verwijzing naar een artikel in Het Financieele Dagblad.