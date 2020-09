Lof en ergernis over ‘ambitieuze’ rede Von der Leyen

De eerste Staat van de Unie-toespraak van Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen in het Europees Parlement is met een staande ovatie ontvangen. Ondanks felle kritiek van eurosceptische politici werd de ‘Europese troonrede’ toch vooral als “ambitieus” en “optimistisch” betiteld in het debat na haar speech en in reacties.

CDA-delegatieleidster Esther de Lange is blij dat investeringen in gezondheid en technologie werden genoemd. “De grote uitdaging voor komend jaar is hoe we samen werken aan het economisch herstel uit deze crisis”, zegt ze. “Dus hebben we een strategische commissie nodig die zorgt voor het behoud van banen en een sterk en zelfstandig Europa. Dat betekent dat de EU moet kijken hoe we zélf belangrijke producten, zoals medicijnen, kunnen produceren en dat we voorop moeten lopen als het gaat om groene technologie.”

“Met de aankondiging om het klimaatdoel voor 2030 op te hogen naar ten minste min 55 procent, zet de Europese Commissie een belangrijke stap”, vindt GroenLinks-collega Bas Eickhout. “Maar of de EU echt snel genoeg richting een klimaatneutrale economie gaat, hangt volledig af of beloftes worden omgezet in ambitieuze wetten en regels.” De toezegging van Von der Leyen om 30 procent van de Europese leningen voor het coronaherstelfonds van 750 miljard euro in groene obligaties te steken, juicht hij toe.

De PvdA-fractie is blij dat Von der Leyen voet bij stuk houdt en pleit voor wetgeving voor Europese minimumlonen, twittert Agnes Jongerius. Partijgenoot Kati Piri verwacht “duidelijke plannen” van de commissie om tragedies als het afgebrande vluchtelingenkamp op Lesbos “in de toekomst voor altijd te voorkomen”. De commissie presenteert volgende week een nieuw asiel- en migratiepact. Volgens Malik Azmani (VVD) is “Europa verantwoordelijk om lijden te voorkomen. We kunnen niet wegkijken.”

Derk Jan Eppink (FvD) vraagt zich af “wie alles gaat betalen”. “De burger”, zei hij. Eppink hekelde de plannen voor nieuwe belastingen. Bert-Jan Ruissen (SGP) vindt dat de EU “op te grote voet, zowel financieel als politiek, leeft”. “De EU moet stoppen met opbouwen van mega-schulden, stoppen met het invoeren van Europese belastingen. Stoppen met Europese afspraken over een minimumloon.”