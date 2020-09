Kinderdagverblijven kiezen voor commerciële coronatests

De twee organisaties zeggen dat kinderdagverblijven hun roosters niet meer kunnen vullen wanneer te veel verkouden medewerkers thuis moeten wachten op een test en op de uitslag. “Er rest hun niets anders dan groepen of zelfs hele locaties te sluiten. Dit is waar de branche eerder voor waarschuwde maar wat helaas deze week werkelijkheid is geworden.”

BMK en BK hopen dat de Tweede Kamer de branche te hulp schiet. Die stemt donderdag over een motie om ook de kinderopvang voorrang te verlenen.