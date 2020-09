Tientallen Franse scholen dicht door corona-uitbraken

“We hebben ongeveer 1200 nieuwe coronagevallen onder scholieren in vergelijking met vorige week”, zei de minister op televisie. Hij benadrukte wel dat het aantal onderwijsinstellingen dat tot dusver de deuren heeft moeten sluiten relatief beperkt is. In Frankrijk bevinden zich volgens Blanquer zo’n 60.000 scholen.

Frankrijk behoort volgens officiële cijfers tot de Europese landen die het zwaarst zijn getroffen door de pandemie. Sinds eind augustus lijkt het coronavirus weer sneller om zich heen te grijpen in Frankrijk en zit het aantal ziekenhuisopnames van besmette mensen weer in de lift.

De regering kondigde eerder dit jaar een landelijke lockdown af om verspreiding tegen te gaan. Die is inmiddels versoepeld, maar de strijd tegen het virus gaat op lokaal niveau onverminderd verder. De autoriteiten in Bordeaux en Marseille namen deze week aanvullende maatregelen om verspreiding van het virus tegen te gaan.