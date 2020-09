FNV-voorzitter Han Busker draagt in maart volgend jaar het stokje over aan een opvolger. Busker was vier jaar voorman van de vakbond.

“Toen mij vier jaar geleden gevraagd werd om voorzitter te worden, heb ik gezegd dat ik dat met veel plezier wilde doen, en wel voor één periode. Aan die afspraak ga ik me houden”, aldus Busker.