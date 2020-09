Raad van State: afschot van edelherten in Oostvaardersplassen mag

De provincie Flevoland heeft volgens de Raad van State voldoende aangetoond dat het nodig is om het aantal edelherten in de Oostvaardersplassen terug te brengen naar maximaal 490 dieren. Dat is noodzakelijk voor de bescherming van de flora en fauna in het natuurgebied. De provincie mocht gebiedsbeheerder Staatsbosbeheer vorig jaar dus een ontheffing geven voor het afschieten van honderden dieren.