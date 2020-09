Von der Leyen wil reductie CO2-uitstoot met 55 procent in 2030

De Europese Commissie wil dat de EU sneller toewerkt naar een vermindering van de CO2-uitstoot. Voorzitter Ursula von der Leyen stelt een reductie in 2030 van “minstens 55 procent” ten opzichte van 1990 voor, zei ze in Brussel in haar eerste grote beleidstoespraak, de Staat van de Unie. Tot nu toe was 40 procent afgesproken.