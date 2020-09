EU belegt volgend jaar wereldtop over gezondheid in Italië

De Europese Unie organiseert volgend jaar een internationale topconferentie over gezondheid in Italië. De strijd tegen het coronavirus, dat de gastheer afgelopen voorjaar hard trof, zal een belangrijk onderwerp zijn.

De top is een van de plannen van Europese Commissievoorzitter Ursula von der Leyen, die woensdag haar zogeheten Staat van de Unie uitsprak. De commissie wil verder het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) en het Europees Centrum voor Ziektepreventie en -Bestrijding (ECDC) versterken, zei Von der Leyen in haar jaarlijkse ‘troonrede’. Die spelen een belangrijke rol in de bestrijding van de pandemie.

Ook komt er een agentschap voor biomedisch onderzoek, naar Amerikaans voorbeeld. En de EU legt een voorraad aan van strategische goederen zoals mondkapjes en andere beschermingsmiddelen.

Italië is volgend jaar ook voorzitter van de G20, de twintig belangrijkste economieën van de wereld.