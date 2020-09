Eerste stemadvies ooit van wetenschapstijdschrift VS: kies Biden

Het Amerikaanse populairwetenschappelijke tijdschrift Scientific American heeft zich voor het eerst in zijn bestaan uitgesproken voor een presidentskandidaat. Het tijdschrift, waarin onder meer Albert Einstein ooit publiceerde, schaart zich in zijn oktoberuitgave achter de Democraat Joe Biden.

“We doen dit niet lichtzinnig”, schrijven de redacteurs van Scientific American. Tegen The Washington Post zegt hoofdredacteur Laura Helmuth: “We zouden ons graag afzijdig houden van politiek, maar deze president is zo anti-wetenschap dat we het niet kunnen negeren.”

In het stuk wordt verwezen naar onder meer Trumps gebrekkige aanpak van de coronapandemie, het klimaatvraagstuk en zijn vijandige houding tegenover wetenschappers, die nodig zijn om de crises te bestrijden. “Dat is waarom we erop aandringen te stemmen op Joe Biden, die op feiten gebaseerd plannen biedt voor het beschermen van onze gezondheid, onze economie en het klimaat.”

De wetenschap is de afgelopen jaren vaker in opstand gekomen tegen Trumps beleid en overtuigingen. Zo werd er in 2017 een Mars voor de Wetenschap georganiseerd en afgelopen mei bekritiseerde het medische tijdschrift The Lancet Trumps “inconsistente en incoherente” reactie op het coronavirus.