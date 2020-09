Geweld bij Gazastrook laait weer op na akkoord Israël en VAE

Het geweld tussen Israël en Palestijnen in de Gazastrook is weer opgelaaid. Het Israëlische leger zegt dat vijftien raketten zijn afgevuurd op gemeenschappen in de buurt van de grens, waar in de vroege ochtend alarmsirenes klonken. Israël reageerde door doelen te bombarderen van Hamas, de dominante organisatie in de Gazastrook.