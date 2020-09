‘Meerderheid wil geen sigarettenverkoop in supermarkt’

Ook vinden zes op de tien van de ondervraagden het goed als de sigarettenverkoop in supermarkten zou stoppen. “De belangrijkste reden is dat je mensen, onder wie kinderen, daardoor niet in de verleiding brengt om te roken. Tabak hoort volgens Nederlanders niet thuis in supermarkten die zich inzetten om mensen gezondere keuzes te laten maken”, stelt de organisatie, een samenwerking tussen Longfonds, Hartstichting en KWF.

Zo’n 27 procent vindt dat geen enkele winkel hoeft te stoppen en 10 procent is juist van mening dat alle winkels, zouden moeten stoppen met het aanbieden van tabak.

Aan het onderzoek deden meer dan 2400 mensen mee vanaf 18 jaar.