Nieuwe voorzitter VNO-NCW noemt crisisaanpak overheid genereus

De crisisaanpak van de Nederlandse overheid is genereus. Uiteraard is niet iedere ondernemer geholpen met het pakket dat nu voorligt, maar het totale pakket ziet er goed uit. Dat zei Ingrid Thijssen, die sinds Prinsjesdag de voorzittershamer hanteert bij ondernemersvereniging VNO-NCW. Ze nam dinsdag die rol officieel over van haar voorganger Hans de Boer.

Thijssen had haar eerste afspraak buiten Den Haag met het Miljoenenontbijt in Rotterdam. VNO-NCW houdt ieder jaar in verschillende regio’s deze netwerkbijeenkomsten daags na de presentatie van de Miljoenennota. Naast Thijssen schoven onder anderen burgemeester Ahmed Aboutaleb en minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Sigrid Kaag aan bij de ontbijtsessie.

Dat Thijssen in crisistijd begint aan een nieuwe baan, gaf haar een dubbel gevoel. Enerzijds had ze er veel zin in. “Het is fantastisch om ondernemers te kunnen helpen”, zo zei ze. Anderzijds benadrukte ze de moeilijke situatie van nu, waar ondernemers worstelen om de crisis door te komen. “Mensen verliezen hun baan en ik begin aan een nieuwe.”

Eerste vrouwelijke voorzitter

De nieuwe voorzitter van VNO-NCW gaf in Rotterdam andermaal haar visie op de Miljoenennota, het ondernemersklimaat in Nederland en plannen als voorzitter van de ondernemersvereniging. Volgens Thijssen is er een grote behoefte om mensen van werk naar werk te begeleiden. De vraag is daarbij vooral hoe dat te organiseren valt voor met name het midden- en kleinbedrijf. De gemeente Rotterdam heeft voor die opgave eerder een speciaal fonds ingesteld, werd nog maar eens benadrukt.

Thijssen is de eerste vrouwelijke voorzitter van de werkgeversorganisatie. Ze was hiervoor topvrouw van netwerkbeheerder Alliander en onder meer commissaris van het Havenbedrijf Rotterdam. Ook was zij directievoorzitter van NS Reizigers. Tijdens het Miljoenenontbijt werd haar gevraagd naar haar band met Rotterdam. Ze wees niet alleen op haar havencommissariaat, maar benadrukte ook dat de mentaliteit van de stad, geen woorden maar daden, haar in het bijzonder aanspreekt.