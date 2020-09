Yoshihide Suga verkozen tot nieuwe premier Japan

Yoshihide Suga, kabinetssecretaris onder de om gezondheidsredenen afgetreden oud-premier Shinzo Abe, is formeel verkozen tot premier van Japan. Maandag werd tot niemands verrassing al bekend dat Suga Abe ook opvolgt als leider van de Liberaal-Democratische Partij, de Japanse regeringspartij met een meerderheid in het lagerhuis.

Suga is de eerste nieuwe premier van Japan in acht jaar tijd. Hij staat voor de zware taak om Japan economisch zo ongeschonden mogelijk door de coronacrisis te krijgen, en tegelijk het aantal besmettingen laag te houden. Ook ambieert Japan om de Olympische Spelen in Tokio, die dit jaar werden uitgesteld, alsnog volgend jaar te houden.

Premier Suga schrijft na zijn aantreden mogelijk nieuwe verkiezingen uit. Als hij die wint, kan hij een volledige termijn als premier aan de slag. Nu mag hij alleen de ambtsperiode van Abe uitzitten. Dat betekent dat er over ongeveer een jaar weer verkiezingen gehouden moeten worden.