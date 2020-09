Meer dan 5 miljoen coronabesmettingen in India

Het aantal vastgestelde coronabesmettingen in India is de vijf miljoen overstegen, meldt het Indiase ministerie van Volksgezondheid. De verspreiding van het longvirus in India is een van de snelste ter wereld, met rond de 95.000 nieuwe besmettingen per dag gedurende deze en afgelopen week. Het land heeft met meer dan 80.000 sterfgevallen in totaal het hoogste officiële dodental na de Verenigde Staten en Brazilië.