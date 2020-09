Biden probeert hispanics in cruciale staat Florida te paaien

De Democratische kandidaat bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen in november Joe Biden is dinsdag voor het eerst in zijn campagne naar de staat Florida gegaan. In de ‘sunshine state’, waar zowel Biden als president Donald Trump kan winnen en waar veel kiesmannen te vergeven zijn, probeerde hij de harten van de grote Spaanstalige gemeenschap voor zich te winnen.

Biden bezocht een evenement in het kader van de hispanic-erfgoedmaand in de VS. Dat vond plaats in Kissimmee, dat het hart is van een een snelgroeiende Puerto Ricaanse gemeenschap. Biden heeft in de peilingen uit Florida vooralsnog betrekkelijk weinig steun van de Spaanstalige gemeenschap daar.

De Democratische kandidaat vertelde zijn toehoorders dat president Trump hen in de steek heeft gelaten met zijn migratiebeleid en zijn reactie op de uitbraak van het coronavirus. Trump kan volgens Biden geen leider van alle Amerikanen zijn. “Donald Trump heeft de hispanic gemeenschap keer op keer in de steek gelaten”, zei hij.

De Latijns-Amerikaanse bevolking van Florida geldt als divers. De grote Cubaanse gemeenschap in Florida neigt van oudsher Republikeins te stemmen. Biden ziet echter aanzienlijke kansen bij onder meer de Puerto Ricaanse gemeenschap, die flink groeide na de verwoestende orkaan Maria in 2017.

“Ik ga geen rollen keukenpapier naar mensen gooien die net zijn geteisterd door een orkaan”, zei Biden in een verwijzing naar Trumps bezoek aan Puerto Rico vlak na Maria. Ook presenteerde Biden een economisch herstelplan voor het Amerikaanse territorium in de Caribische Zee.

De 77-jarige Biden baarde opzien toen hij bij de bijeenkomst het podium opliep terwijl zijn telefoon de Spaanstalige zomerhit Despacito van vorig jaar afspeelde. Even daarvoor was hij geïntroduceerd door zanger Luis Fonsi, die het nummer maakte met reggaeton-artiest Daddy Yankee.