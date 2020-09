UNICEF: schrap leeftijdsgrens voor opnemen kinderen uit Moria

Het Nederlandse kabinet is bereid honderd asielzoekers op te vangen die dakloos zijn geraakt na de verwoestende brand in het kamp op het Griekse eiland Lesbos. Afgesproken is dat deze honderd onderdeel worden van de maximaal vijfhonderd vluchtelingen die via het programma van de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR jaarlijks naar ons land worden gehaald. Het gaat om vijftig alleenstaande minderjarige asielkinderen (amv’s), die jonger dan 14 jaar moeten zijn.

Calestini roept overheden op niet zulke toelatingseisen te hanteren, maar naar “individuele zaken” te kijken. “We weten dat meer dan 80 procent van alle alleenreizende kinderen ouder is dan 14 jaar. En de meeste kinderen komen uit Afghanistan. Als landen criteria gaan hanteren, dan komen die kinderen nooit in aanmerking voor relocatie”, aldus de UNICEF-directeur. “Europa moet er toch in slagen een plek voor deze kinderen te kunnen vinden en hen een kans te geven hun leven weer op te starten?”