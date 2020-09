President Trump verklaart natuurbranden Oregon tot ramp

Duizenden geëvacueerden gaan alweer hun tweede week in waarin ze in noodonderkomens verblijven terwijl brandweermannen vechten tegen de vlammenzeeën en reddingsteams in verkoolde overblijfselen van huizen en stadjes naar vermisten zoeken.

Vanwege beperkte middelen kan de staat Oregon de crisissituatie in de huidige omvang niet meer aan. Gouverneur Kate Brown riep daarom federale hulp in.

Duizenden branden hebben sinds augustus zo’n 1,8 miljoen hectare struikgewas, veld en bos in de staten Oregon, Californië en Washington in de as gelegd. van meerdere stadjes en duizenden woningen is weinig meer over en minstens 34 personen kwamen om.

De afgelopen week zijn er in Oregon alleen acht doden bevestigd. Die staat is de recentste locatie van natuurbranden in de westelijke Verenigde Staten deze zomer. Het is ook het gebied met de grootste concentratie natuurbranden.