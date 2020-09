Woningen in Hoorn ontruimd vanwege brand in broodjeszaak

In het centrum van Hoorn hebben zo’n twaalf mensen in de nacht van dinsdag op woensdag hun woning moeten verlaten vanwege een brand in een broodjeszaak. Het gaat om de bewoners van een aantal appartementen boven de zaak aan de Veemarkt, laat een woordvoerder van de veiligheidsregio Noord-Holland Noord weten. Niemand raakte gewond.