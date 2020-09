Gods doel verloopt via gelovigen, niet via slechte regeerders

In zijn column 'Monsters' (ND 12 september) verwijst Ad de Bruijne naar het boek De stad van God van Augustinus: 'Augustinus leert dat God als hoogste koning de macht over de volken uitdeelt aan goede én slechte regeerders. Daarvoor heeft Hij redenen maar die zijn voor ons verborgen. Ook slechte regeerders dienen zijn doel.'