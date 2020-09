‘Pensioensector kan investeringsfonds versterken’

De pensioensector kan de overheid helpen met het herstellen van de economie. Pensioenfondsen en -beheerders kunnen namelijk samen met het Nationaal Groeifonds van het kabinet optrekken in publiek-private samenwerkingen, stelt de Pensioenfederatie. Volgens de sectororganisatie kan Nederland zich zo sneller uit een economische crisis investeren. De Pensioenfederatie kwam met dat idee in reactie op de kabinetsplannen die met Prinsjesdag wereldkundig werden gemaakt.

In de troonrede verwees koning Willem-Alexander ook naar het volgend jaar aanbieden van een wetsvoorstel voor het nieuwe pensioenstelsel. Bij de uitwerking van het nieuwe pensioenstelsel is zorgvuldigheid essentieel, meent de sectororganisatie. De Pensioenfederatie wijst er verder op dat het Centraal Planbureau (CPB) al rekent op pensioenverlagingen en premieverhogingen. Voor komend jaar zijn al maatregelen aangekondigd om de gevolgen daarvan te beperken. Voor de jaren daarna is de Pensioenfederatie nog in gesprek met minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.