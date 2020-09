Rutte: dit is geen economische crisis, maar een kopersstaking

De economische krimp die ontstaan is door de coronacrisis betekent niet dat er sprake is van een economische crisis, zegt premier Mark Rutte. Het gaat slechts om een "kopersstaking", aldus de minister-president. "Omdat we niets gekocht hebben maandenlang. Maar de economie is fundamenteel sterk."

Daarom wordt voor volgend jaar - ten opzichte van de barre situatie in 2020 - alweer een economische groei van 3,5 procent verwacht. Volgens Rutte is dat ook de voornaamste reden dat het kabinet nu besluit juist de knip te trekken, in plaats van te bezuinigen. "Bezuinigingen of belastingverhogingen zijn nu zo'n onzin. Dat is ook echt niet nodig."

Veel partijen in de Tweede Kamer zijn blij dat het kabinet besloten heeft zich 'uit de crisis te investeren'. Zij zien dat ook als een andere koers ten opzichte van het beleid na de financiële crisis in 2008 en de eurocrisis die daarop volgde. Op het zuinige beleid van voornamelijk de kabinetten onder leiding van Rutte zelf is veel kritiek geweest. Hij zit al sinds 2010 in het torentje.

Volgens Rutte was dat niet een foute keuze. "Nederland was de snelst groeiende economie van West-Europa in 2016, 2017 en 2018. Dat waren we naar mijn absolute overtuiging omdat we, toen we echt een economische crisis hadden - dus anders dan deze, het lef gehad hebben hier om diep te snijden." Was dat toen niet gebeurd, dan hadden we er "echt anders voorgestaan", volgens de premier. Bovendien, zo benadrukt het kabinet steevast, heeft het kabinet de coronaklap kunnen opvangen omdat de overheidsfinanciën er begin dit jaar juist zo goed voorstonden.