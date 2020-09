Kabinet kan toekomstzorgen jongerenorganisaties niet wegnemen

Studenten- en scholierenorganisaties maken zich zorgen over het toekomstperspectief dat het kabinet jongeren biedt. “De crisis brengt jongeren massaal in de knel. Het kabinet blijft benadrukken hoe belangrijk jongeren zijn voor de toekomst, maar acties om de toenemende studieschulden, jeugdwerkloosheid en huurprijzen aan te pakken blijven uit of zijn onvoldoende om jongeren uit de nood te helpen”, zegt voorzitter Lyle Muns van de Landelijke Studentenvakbond (LSVb).