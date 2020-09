Betogers bij abortuskliniek moeten in Arnhem vergunning aanvragen

Marcouch ergert zich zeer aan betogers die bij een abortuskliniek vrouwen aanspreken om ze op andere gedachten te brengen: “Het recht en de individuele vrijheid van vrouwen wordt met grote voeten getreden. Laat de vrouwen met rust. Zij komen zelf wel naar u toe als ze adviezen aangaande abortus nodig hebben.” Volgens de gemeente vinden vrouwen, het personeel van de kliniek en ook passanten het gedrag van betogers “zeer intimiderend”.

In juli oordeelde de rechtbank in Haarlem dat het aanspreken van vrouwen op de stoep van een abortuskliniek een “wanordelijkheid” is en dat de gemeente daartegen mag optreden. Anti-abortusdemonstranten in Heemstede gingen daarna in de buurt van een kliniek staan met een bord met folders voor hun buik. Marcouch wil niet dat dat in Arnhem gebeurt, aangezien “het hinderlijke en intimiderende gedrag daarmee niet is gestopt”. Daarom heeft de gemeente zo’n bijeenkomst nu vergunningplichtig gemaakt.