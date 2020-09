Ggz: er is meer nodig voor bepaalde patiënten

De ggz is tevreden met de plannen voor een nieuwe bekostigingswijze van de geestelijke gezondheidszorg, waardoor het bijvoorbeeld minder ingewikkeld wordt om verantwoording over iets af te leggen. Maar “voor patiënten met een complexe zorgvraag is meer nodig om zorg te bieden die op maat en op tijd is”.

“Partijen in en rond de ggz moeten veel beter kunnen samenwerken om de juiste zorg te kunnen bieden. De schotten in de verschillende stelsels en regelingen belemmeren dat nu nog. Vooruitkijkend naar de verkiezingen van volgend voorjaar en de kabinetsformatie die erop volgt, vinden wij dat het stimuleren en belonen van samenwerking in de zorg hoog op de agenda moet staan van politieke partijen”, aldus Jacobine Geel, voorzitter van de Nederlandse ggz in haar reactie op de Miljoenennota.

“We roepen alle betrokken partijen op de nieuwe bekostiging van de geestelijke gezondheidszorg aan te wenden om de zorg voor de meest complexe patiëntengroep beter in te richten. Daar is nog veel te winnen”, zegt Geel verder.