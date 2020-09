Nibud: 2021 wordt financieel zwaar jaar

2021 wordt voor veel mensen financieel gezien een zwaar jaar: de werkloosheid groeit, het aantal mensen in de bijstand neemt toe en diverse bedrijven krimpen of sluiten. Daar staat tegenover dat voor mensen die hun baan behouden er op financieel gebied weinig zal veranderen. Dat blijkt uit berekeningen die het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) heeft gemaakt op basis van de Miljoenennota die op Prinsjesdag is gepresenteerd.