Kabinet geeft extra impuls aan woningbouw

Het kabinet geeft het komende jaar een extra impuls aan de bouw van woningen, bovenop de maatregelen en investeringen die al in gang waren gezet. In 2021 is daarvoor zeker 450 miljoen euro beschikbaar. Dat is deels extra geld en komt deels uit een bestaand potje van 1 miljard euro waarvan een deel naar voren is gehaald, meldt minister Kajsa Ollongren in haar begroting. Ook wordt de besluitvorming versneld bij veertien grote bouwlocaties.