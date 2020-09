Onderwijsbond mist structurele oplossingen lerarentekort

Hoewel het kabinet extra investeert in het onderwijs, mist de Algemene Onderwijsbond (AOb) structurele oplossingen voor grote problemen, met name het lerarentekort.

“Al voor de coronacrisis was het duidelijk dat het lerarentekort een groot maatschappelijk probleem is, klassen werden met regelmaat naar huis gestuurd en er sloten scholen omdat er geen onderwijspersoneel meer te krijgen was”, aldus de vakbond in een eerste reactie.

Het kabinet maakt vooral veel geld vrij vanwege het groeiende aantal leerlingen en studenten: 450 miljoen euro. Om het lerarentekort tegen te gaan, wordt 32 miljoen euro uitgetrokken. Dat is mooi, maar onvoldoende, vindt de AOb. “Daarmee los je niets structureel op.” De bond wijst erop dat het lerarentekort kan oplopen tot 10.000 mensen. “Met een paar campagnefilmpjes los je het tekort niet op. Daarvoor is heel veel extra geld nodig voor de lange termijn.”