Segers: we dreigen saamhorigheid kwijt te raken

Segers vond het mooi dat de koning tijdens de troonrede een 94-jarige veteraan aanhaalde die eerder dit jaar een open brief schreef aan jongere generaties. Die riep hen op betrokken te zijn met de ouderen. Segers vindt dit een "sterk beeld" dat symbool staat voor deze tijd.

De economische steunpakketten vergelijkt Segers met "een verdoving", waarvan hij hoopt dat die pas is uitgewerkt als de economie weer is aangetrokken. Hij vindt het goed dat door die steunpakketten geld beschikbaar is voor omscholing. Niet iedereen zal door corona zijn baan houden. "We zullen het over een andere boeg moeten gooien."

Ook vindt Segers het belangrijk dat de koning racisme aankaartte in de troonrede. "We moeten het hardop blijven zeggen, tot het de wereld uit is", vindt de ChristenUnie-fractievoorzitter.