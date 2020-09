Wilders: kabinet laat de gewone Nederlander weer in de steek

PVV-leider Geert Wilders vindt dat het kabinet "nog steeds onze eigen mensen in de steek laat". Er gaan miljarden euro's naar landen in Zuid-Europa maar veel mensen in Nederland gaan er volgens hem op achteruit. "Het meest schokkende is dat de gewone Nederlander, die het moeilijk heeft door de crisis, niet eens wordt genoemd in de troonrede", zei Wilders in een eerste reactie.