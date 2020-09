Nederland moet zich schrap zetten voor de gevolgen van een zware economische terugslag. Dat zei koning Willem-Alexander dinsdag in de troonrede in de Grote Kerk in Den Haag.

De terugslag zal ook doorwerken in de overheidsfinanciën, aldus het staatshoofd. De Nederlandse economie en overheidsfinanciën zijn “veerkrachtig” en hebben de eerste klap van de coronacrisis kunnen opvangen.