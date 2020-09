Niet eerder zo warm op 15 september

Het is nog nooit zo warm geweest op 15 september als deze dinsdag, meldt Weeronline. In Gilze-Rijen liep de temperatuur aan het begin van de middag op naar 31,9 graden. Het vorige record was 31,4 graden en dateert uit 2016 in het Limburgse Arcen.

Van een officieel record is nog geen sprake. Daarvoor moet het in De Bilt 29 graden of warmer worden, maar tot nu toe komt de temperatuur niet boven de 27,3 graden uit. Mocht het vandaag nog lukken dan is het het negende warmterecord van 2020. De laatste keer dat het officieel tot een warmterecord kwam was op 11 augustus, tijdens de intense hittegolf.

Komende dagen wordt het langzaam minder warm. De temperatuur stijgt morgen naar 23-29 graden, vanaf donderdag liggen de maxima tussen 19 en 24 graden. Het weerbeeld laat veel zonneschijn zien en het blijft droog.