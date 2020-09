Koninklijk paar aangekomen bij Grote Kerk

De dienstauto met daarin het koninklijk paar werd begeleid door acht motorvoertuigen in plaats van de acht paarden die normaal gesproken de koets trekken. In de Grote Kerk is een veel groter gevolg aanwezig bij de troonrede. Vandaag zijn de staatssecretarissen en tientallen Kamerleden niet aanwezig, en blijven de partners thuis. Ambassadeurs van andere landen en overige hoogwaardigheidsbekleders ontbreken ook.

Een kleinere commissie van in- en uitgeleide met Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib ontving het koningspaar bij de ingang van de Grote Kerk. Daar leest koning Willem-Alexander straks de troonrede voor, waarmee de start van het parlementaire jaar wordt gegeven. Het is de achtste keer dat de koning de troonrede voorleest. Voor het eerst is na de rede niet het bekende driewerf ‘hoera’ te horen, omdat dit niet is toegestaan wegens corona.

Een deel van de Eerste- en Tweede Kamerleden die welkom zijn in de Grote Kerk, zijn met taxibusjes vervoerd. Ook ging een aantal parlementariërs te voet van het Binnenhof naar de Grote Kerk, zoals de fractieleden van Forum voor Democratie, SP en de Partij voor de Dieren. Tijdens de rit en wandeling droegen ze een speciaal voor Prinsjesdag ontworpen mondkapje.

Prinses Laurentien en prins Constantijn zijn naast de koning en de koningin de enige die in de kerk naast elkaar mogen zitten. Er stond wel een militaire erewacht bij de aankomst. Bij de aankomst van het koninklijk paar klonk het Wilhelmus.