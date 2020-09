Navalni deelt foto uit ziekenhuis: ik kan weer zelf ademen

De Russische oppositieleider Aleksej Navalni heeft een vrolijke foto gedeeld vanuit het ziekenhuis in Berlijn. Hij zit overeind in bed en wordt omringd door gezinsleden. Navalni schrijft dat hij weer zonder ondersteuning kan ademen.

“Hallo, Navalni hier, ik mis jullie allemaal”, schrijft de politicus op Instagram. “Ik kan nog maar weinig doen, maar gisteren kon ik wel de hele dag op eigen kracht ademen”. Het ziekenhuis had al laten weten dat het beter ging met de Kremlincriticus, die ook zijn bed alweer voor korte periodes zou kunnen verlaten.

De bekende tegenstander van de Russische president Vladimir Poetin belandde in augustus in een Russisch ziekenhuis. Hij was plotseling erg ziek geworden aan boord van een binnenlandse vlucht en werd uiteindelijk naar Duitsland overgebracht om verder behandeld te worden. Daar constateerden onderzoekers dat Navalni is vergiftigd met novistjok-zenuwgif.