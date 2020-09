Coronacrisis raakt modeketen H&M, maar herstel is ingezet

Modeketen Hennes & Mauritz (H&M) is zeker niet immuun voor de coronacrisis. De Zweedse onderneming kampte in het derde kwartaal van zijn gebroken boekjaar met een daling van de verkopen met 16 procent. Dat kwam veelal doordat winkels wereldwijd hun deuren moesten sluiten. Ook de winst viel fors lager uit, zo werd in een voorlopige handelsupdate gemeld.