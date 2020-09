Prinsjesdag dit jaar uitzonderlijk warm

Volgens de weerdienst blijft het droog en waait het nauwelijks, waardoor het erg warm aanvoelt. Ook is er nauwelijks bewolking en de zonkracht is 4. Dat betekent dat de onbeschermde huid na een half uur kan verbranden.

Normaal is het op Prinsjesdag een graad of 18. Nog nooit eerder was Prinsjesdag officieel een tropische dag. De temperatuur op ‘de derde dinsdag van september’ stijgt gemiddeld eens in de vijf jaar tot boven de 20 graden. De hoogste temperatuur die ooit op Prinsjesdag werd gemeten is 28,7 graden.

In De Bilt, waar het KNMI is gevestigd, kan het dinsdag voor de zesde keer 30 graden of warmer worden in september. Dat gebeurde voor het eerst in 1901. Voor het laatst was dat het geval in 2016. Toen werd op 14 september een temperatuur gemeten van 31,4 graden.