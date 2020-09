Filmfestival levert Rotterdam miljoenen en goede reputatie op

De 49e editie van het festival vond plaats van 22 januari tot en met 2 februari 2020 en trok 340.000 bezoekers. Zij gaven in die periode gemiddeld 413 euro per persoon uit, voornamelijk aan eten en drinken. Op de tweede plaats wat betreft uitgaven staat verblijf, daar gaven bezoekers gemiddeld 75 euro per nacht aan uit.

Uit het onderzoek komt ook naar voren dat 49 procent van de ondervraagden Rotterdam alleen bezocht voor het filmfestival. Volgens 93 procent van de ondervraagde bezoekers draagt het filmfestival positief bij aan de reputatie van Rotterdam. Van de bezoekers die niet uit Rotterdam komen zei 47 procent de stad in het komend jaar nog eens te bezoeken.

“IFFR is zowel cultureel als economisch van grote waarde”, aldus Marjan van der Haar, managing director IFFR. “Wij stimuleren filmmakers uit de hele wereld in hun artistieke projecten en vertonen hun films aan een groot publiek. Nationaal en internationaal bezoek aan IFFR betekent ook aandacht voor de internationale stad Rotterdam.”

In 2020 werden er in totaal 574 films vertoond op het festival, waarvan 145 wereldpremières. Ook waren bijna 2700 filmprofessionals uit 89 landen aanwezig. De voorbereidingen voor de jubileumeditie in januari 2021 zijn al in volle gang.