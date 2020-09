Coronaboete voor gastheer verkiezingsbijeenkomst Trump in Nevada

De ondernemer die de Amerikaanse president Donald Trump toestond zondag in Henderson (Nevada) een grote verkiezingsbijeenkomst in zijn pakhuis te houden, krijgt een coronaboete van de gemeente. De campagnerally vond binnen plaats en er werd nauwelijks afstand gehouden of mondkapjes gedragen.

Het bedrijf, Xtreme Manufacturing genaamd, werd voorafgaand aan de bijeenkomst zondag al door de gemeente geïnformeerd dat het zich aan de coronarichtlijnen van de staat Nevada moest houden. Die houden in dat minder dan vijftig personen een bijeenkomst mogen bijwonen, dat zij afstand moeten houden en dat zij hun gezicht moeten bedekken.

“Tijdens het evenement heeft een handhaver zes overtredingen gezien”, aldus een gemeentewoordvoerder van de stad Henderson. De gemeente heeft daarop besloten een boete van 3000 dollar op te leggen.

Bedrijfseigenaar Don Ahern zei maandag dat hij het als zijn patriottische plicht beschouwde om zijn pakhuis als locatie te verlenen aan de Trump-rally. Hij weigerde op de boete in te gaan. “We hebben respect voor ieders mening in deze situatie”, aldus Ahern.

Het evenement trok zondag duizenden Trump-aanhangers. Trump verdedigde zijn keuze maandag tegenover lokale media door te zeggen dat hij zelf niet in gevaar was geweest. “Ik sta op een podium, en dat is ver weg”, zei Trump. “Dus ik ben helemaal niet bezorgd.”

Trump repte met geen woord over de veiligheid van de vele volgelingen die de rally bijwoonden. Volgens zijn campagneteam is van elke aanwezige de temperatuur gemeten en heeft iedereen desinfecterende handgel en een mondmasker gekregen. Op videobeelden is te zien dat slechts een enkeling een mondkapje of -masker droeg.

De Democratische gouverneur van Nevada, Steve Sisolak, haalde fel uit naar Trump en noemde hem “roekeloos en egoïstisch”. Volgens Sisolak heeft de president zijn aanhangers in gevaar gebracht.

De Verenigde Staten zijn tot dusver van alle landen het hardst getroffen door de coronapandemie. Bij meer dan 6,5 miljoen personen in de VS is een besmetting vastgesteld, van wie er meer dan 194.000 zijn overleden.